BAM in trek op Beursplein 5

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag vrijwel vlak geopend. Ook elders in Europa begonnen de beurzen zonder grote koersuitslagen. Beleggers verwerkten de nieuwe importheffingen die de Verenigde Staten en China op elkaars goederen hebben ingevoerd. Op het Damrak was bouwer BAM in trek na publicatie van de resultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent hoger op 559,62 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 793,07 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Londen stonden vlak, Frankfurt zakte 0,1 procent.

In de MidKap won BAM bijna 5 procent. Het bouwconcern heeft de winst de afgelopen zes maanden flink verhoogd. Ook de omzet nam toe. De extra kosten voor de bouw van een zeesluis bij IJmuiden werden grotendeels gecompenseerd door betere resultaten in het buitenland. BAM houdt vast aan zijn verwachtingen voor 2018.