BAM grote verliezer op Damrak

BAM was woensdag de grote verliezer op de beurs in Amsterdam. Het bouwconcern zag zijn winst vorig jaar flink dalen door problemen met de zeesluis in IJmuiden, waarna beleggers het aandeel zo’n 7 procent lager zetten. De jaarberichten van informatieleverancier Wolters Kluwer en verzekeraar ASR werden wel positief ontvangen.

De AEX-index op het Damrak sloot 0,2 procent hoger op 533,95 punten. De MidKap won 0,5 procent, tot 819,75 punten. De beurzen in Parijs en Londen wonnen tot 0,4 procent, de DAX in Frankfurt leverde 0,1 procent in.

BAM maakte eind vorig jaar al melding van de miljoenenstrop bij het zeesluisproject. Toch was de bouwer nu met afstand de sterkste daler in de MidKap. ASR heeft juist een goed jaar achter de rug en werd beloond met een koerswinst van bijna 5 procent.

Bij de hoofdfondsen ging Wolters Kluwer fier op kop met een plus van 4,5 procent. De informatieleverancier zette in 2017 hogere resultaten in de boeken. Ook wil het bedrijf voor 400 miljoen euro eigen aandelen inkopen en voorziet het voor dit jaar een verdere winstgroei.

Kendrion moest het verder flink ontgelden bij de kleinere bedrijven. De producent van elektromagnetische componenten zakte na het openen van de boeken ruim 9 procent.

Elders in Europa trok onder meer Glencore de aandacht. Het mijnbouw- en grondstoffenconcern steeg in Londen dik 5 procent na een verhoging van het dividend. Lloyds Banking Group kreeg er daarnaast een kleine 3 procent bij. De Britse hypotheekverstrekker boekte afgelopen kwartaal minder winst dan verwacht, maar gaat voor 1 miljard pond aan eigen aandelen inkopen.

Telefónica Deutschland won verder ruim 1 procent in Frankfurt. De aanbieder van mobiele telefonie, waarin KPN een belang heeft van bijna 10 procent, boekte meer omzet in het vierde kwartaal en wil de komende drie jaar zijn dividend opvoeren.

De euro was 1,2314 dollar waard, tegen 1,2345 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse ruwe olie kostte 0,6 procent minder op 61,48 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 65,10 dollar per vat.