BAM en Arcelor onderuit op rood Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag in het rood geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met verliezen. De ontwikkelingen aan het handelsfront tussen de Verenigde Staten en China bleven de markten in de greep houden. Op het Damrak gingen staalconcern ArcelorMittal en bouwbedrijf BAM in de uitverkoop na tegenvallende handelsberichten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,7 procent in de min op 554,67 punten. De MidKap zakte 1 procent tot 777,27 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 1,2 procent.

ArcelorMittal sloot de rij bij de hoofdfondsen met een verlies van bijna 4 procent. De staalfabrikant boekte in het eerste kwartaal fors mindere resultaten dan een jaar eerder. Vooral de lagere staalprijs en de aanhoudende zwakte op de wereldwijde staalmarkt zaten het concern dwars.

In de MidKap stond BAM onderaan met een min van 7,8 procent. De bouwer wist de kwartaalomzet op te voeren. Aan het omvangrijke sluizenproject in IJmuiden was de bouwer echter 3,8 miljoen euro extra kwijt. Het omvangrijke probleemproject zadelde BAM eerder al op met tientallen miljoenen aan extra kosten.