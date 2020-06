BAM bouwt mee aan Scheldetunnel Antwerpen

Bouwconcern BAM bouwt mee aan de Scheldetunnel, het sluitstuk van de Antwerpse ringweg aan de noordkant. De Nederlanders maken deel uit van een consortium met onder meer BESIX, DEME en Jan De Nul.

De opdracht heeft een contractwaarde van circa 570 miljoen euro. Het aandeel van BAM Contractors bedraagt 25 procent.

De tunnel heeft een totale lengte van 1800 meter en wordt gebouwd volgens de ‘afgezonken tunnel’‐methode. Daarbij worden acht tunnelelementen van elk ongeveer 60.000 ton gebouwd in de haven van Zeebrugge en vervolgens via de Noordzee en de Westerschelde drijvend naar Antwerpen gesleept waar de elementen worden afgezonken. Dit proces is niet zonder risico, waarschuwen de bouwers.

De voorbereidende werken starten in het najaar van 2020. De bouwwerken voor de tunnel staan na de zomer van 2021 gepland.