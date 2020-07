BAM: afbouw internationale divisie pijnlijk, maar noodzakelijk

Interim-bestuursvoorzitter Frans den Houter noemt de afbouw van de internationale divisie van BAM een ‘pijnlijk, maar noodzakelijk’ besluit. BAM International zal nog twaalf lopende projecten in het buitenland afmaken. Andere opdrachten die met andere bedrijven zijn binnengehaald, worden aan deze bedrijven overdragen. Exacte kosten voor deze herstructurering kon het bedrijf nog niet geven.

Den Houter zegt dat BAM zich heeft aangepast aan de coronapandemie, maar zich niet moet verschuilen achter de verliezen daardoor op de internationale divisie. „60 miljoen euro is een serieus bedrag, maar we hebben geleerd hoe om te gaan met deze crisis. BAM is een veerkrachtig bedrijf. We verwachten dat in de tweede helft van dit jaar het werk weer zal aantrekken.”

BAM voelt de operationele pijn bij drie werkmaatschappijen: BAM Infra, BAM Deutschland en BAM International. De situatie is per maatschappij verschillend, daarom komen er ook verschillende maatregelen. Over de hele linie zal BAM nog selectiever zijn in de aanbestedingen, zodat nieuwe projecten met winst afgesloten kunnen worden.

Ook komen er een nieuwe managing director en een financieel directeur voor het onderdeel in Duitsland. Voor Nederland zal maatwerk nodig zijn, aldus Den Houter. Ook in Nederland komt een nieuwe managing director, die binnenkort bekendgemaakt zal worden. BAM verwacht verder niet dat de olie- en gasmarkt op korte termijn zal herstellen.

Over de opvolging van voormalig topman Rob van Wingerden zei Den Houter alleen dat er door de raad van commissarissen ‘hard aan gewerkt’ wordt, en het aan hen is om verdere mededelingen te doen.

BAM maakte donderdagmorgen een winstwaarschuwing bekend. Daarna kelderde de beurskoers met bijna 13 procent. In de eerste twee maanden van de coronacrisis leverde BAM ongeveer 35 procent van zijn effectiviteit in. Nu draait het bedrijf op ongeveer 80 procent van zijn sterkte. BAM International is actief in onder meer het Verenigd Koninkrijk, Canada, Indonesië en Australië. Ook in de Golfregio is BAM International aanwezig.