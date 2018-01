Ballast Nedam bouwt Cooltoren Rotterdam

Bouwbedrijf Ballast Nedam gaat aan de slag met een 150 meter hoge woontoren in Rotterdam. De bouwer kreeg de opdracht voor de Cooltoren in het centrum van de stad gegund van UVastgoed. Met de bouw is een bedrag van 100 miljoen euro gemoeid.

De Cooltoren verrijst nabij de Witte de Withstraat, de Schiedamsedijk en het Vasteland. Het complex telt vijftig verdiepingen en is goed voor 270 appartementen met woonoppervlakten uiteenlopend van 60 tot 400 vierkante meter.

Dit jaar wordt nog gestart met de bouw. In 2021 moet de Cooltoren worden opgeleverd.