Bakkers boos over hoge pinkosten

Ambachtelijke bakkers in Nederland zijn boos over de hoge pintarieven. Vooral wanneer kleinere bedragen worden afgerekend zijn de pinkosten in verhouding veel te hoog, menen de bakkers. Reden voor branchevereniging NBOV om aan de bel te trekken, onder meer bij toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Een woordvoerder van de NBOV legt uit dat bijvoorbeeld voor het pinnen van een koek van 1 euro, de bakkers al 5,5 eurocent, en dus 5,5 procent van de omzet moeten afdragen. Supermarkten als Jumbo en Albert Heijn zouden volgens de organisatie per kassabon ruim de helft minder kwijt zijn aan pinkosten.

„De markt voor pintransacties is ongelijk en ondoorzichtig”, meent de NBOV. Ze wijzen daarbij naar het Belgische systeem waar winkeliers voor bedragen tot 5 euro standaard 2 eurocent aan pinkosten afdragen.

Volgens de NBOV is het probleem bij de ACM bekend en zijn de bakkers niet de enigen die het onderwerp op de agenda wil plaatsen.