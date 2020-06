‘Bagageafhandelaar Swissport schrapt helft banen in VK’

Bagageafhandelaar Swissport schrapt in het Verenigd Koninkrijk ruim de helft van alle banen. Dat meldde het bedrijf in een brief aan het Britse personeel die zakenkrant Financial Times heeft ingezien.

In de brief kondigt Jason Holt, directeur voor Swissport in West-Europa, aan dat 4556 banen zullen verdwijnen in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Het bedrijf heeft in die landen nu zo’n 8500 medewerkers. Holt stelt dat de de banenreductie noodzakelijk is om financiering van kredietverstrekkers en investeerders binnen te halen, zodat het bedrijf kan blijven voortbestaan.

Swissport zit al langer in de moeilijkheden door de coronacrisis. Door reisbeperkingen om de pandemie in te dammen, daalde het aantal reizigers op luchthavens tot een fractie van de normale passagiersstromen. Daarmee zijn er ook veel minder afhandelingsdiensten aan de grond nodig. Dochteronderneming Swissport België ging onlangs failliet. In Nederland heeft Swissport circa 1500 werknemers, vermeldt het bedrijf op zijn website.