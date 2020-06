Bagageafhandelaar Swissport België vraagt faillissement aan

Bagageafhandelaar Swissport vraagt faillissement aan voor zijn grondafhandelingsdiensten en schoonmaakactiviteiten in België. Daardoor staan 1.469 banen op de tocht. Het bedrijf, dat 60 procent van de bagageafhandeling op de nationale luchthaven Brussels Airport deed, verwijst naar „de wereldwijde instorting van de markt, als gevolg van de coronapandemie”.

Het faillissement betreft Swissport Belgium NV, dat grondafhandelingsdiensten levert op de nationale luchthaven in Zaventem en dochteronderneming Swissport Belgium Cleaning NV. Het personeel is maandagmorgen op de hoogte gebracht. De afzonderlijke luchtvrachtdiensten van Swissport op de luchthavens van Brussel en Luik zijn niet betrokken in het faillissement, meldt het bedrijf. Daar werken 467 mensen.

De belangrijkste klant op het vliegveld, Brussels Airlines, zal volgens een woordvoerder noodmaatregelen treffen om de weggevallen diensten op te vangen. De luchtvaartmaatschappij hervat op 15 juni weer vluchten.