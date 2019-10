‘Baas Nvidia beste topman ter wereld’

Medeoprichter Jensen Huang van chipgigant Nvidia is ’s werelds beste topbestuurder. Dat concludeert zakenblad Harvard Business Review, dat jaarlijks een lijst opstelt van de 100 beste toplieden van beursgenoteerde bedrijven.

Volgens het magazine verdient de Taiwanees-Amerikaanse Huang zijn eerste plek aan het tijdige inzicht dat geavanceerde chips voor kunstmatige intelligentie zijn bedrijf aan stormachtige groei zouden helpen. Terwijl chips voor de gaming-industrie na de millenniumwisseling nog de grote groeimotor voor Nvidia waren, investeerde het bedrijf onder hem al miljarden voor de ontwikkeling van chips voor nieuwe datatoepassingen.

Voor de ranglijst keek Harvard Business Review naar de prestaties van een bedrijf gedurende de volledige periode waarin toplieden de scepter zwaaien. Op plek 2 en 3 van de top 100 staan respectievelijk Marc Bennioff van softwaregigant Salesforce en François-Henri Pinault van luxeconcern Kering. De Zweedse topman van informatieleverancier RELX, Erik Engstrom, is op plaats 11 de beste baas van een in Amsterdam genoteerd bedrijf. Feike Sijbesma van speciaalchemiebedrijf DSM is op plek 42 de hoogst geplaatste Nederlander.