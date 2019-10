Baas Noors staatsfonds stapt op

Het Noorse soevereine staatsfonds moet op zoek naar een nieuwe topman nu Yngve Slyngstad zijn vertrek heeft aangekondigd. De huidige baas, die al twaalf jaar aan het roer staat bij het fonds, blijft nog wel aan tot het moment dat een opvolger is gevonden. Daarna zal hij voor het fonds in Londen actief blijven.

Slyngstad deed zijn boodschap uit de doeken in een toelichting op de kwartaalupdate van het fonds. De voorbije maanden werd vooral geprofiteerd van gunstige ontwikkelingen op de Amerikaanse obligatie- en aandelenmarkten. Dat zorgden er mede voor dat een rendement van omgerekend ruim 23 miljard euro werd behaald.

Het rendement op obligaties in de VS steeg met 4,6 procent. Bij Amerikaanse aandelen was dit 2,9 procent. Het staatsfonds heeft onder meer aanzienlijke belangen in techreuzen als Microsoft en Apple. Naast Amerikaanse staatsobligaties bezitten de Noren ook een aanzienlijk bedrag aan Japanse schuldpapieren. Ook in Nederlandse beursbedrijven heeft het fonds beleggingen.

Noorwegen onttrok de voorbije maanden 5 miljard kroon (486 miljoen euro) aan het fonds, tegen een aanbetaling van 6 miljard kroon een kwartaal eerder. De prijsval van olie was de reden voor de Noren om het spaarvarken voor het eerst sinds 2016 aan te boren. Ook in de komende perioden lijkt het waarschijnlijk dat de Noren voor lagere olie- en gasinkomsten zullen compenseren via het fonds.

Verder werd gemeld dat de Noren niet zullen investeren in het Saudische staatsolieconcern Aramco, dat naar verwachting binnenkort zijn beursgang aankondigt.