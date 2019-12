Baas Garuda ontslagen vanwege illegale vracht

De topman van het Indonesische Garuda Indonesia is afgezet, omdat de luchtvaartmaatschappij motorfietsen het land in zou hebben gesmokkeld. Daar zat ook een Harley Davidson voor hemzelf bij. De rest van de directie zal worden doorgelicht.

Dat werd door het ministerie van Staatsdeelnemingen bekendgemaakt. Indonesië is grootaandeelhouder van Garuda met een stevig meerderheidsbelang. De douane in het land vond recent in Jakarta ongeregistreerde pakketten in het ruim van een vliegtuig dat was opgestegen in het Franse Toulouse. Daar zaten onder meer uit elkaar gehaalde Harley Davidsons bij, waaronder een Harley Shovelhead die bestuursvoorzitter Ari Askhara had besteld. Die had zijn financiële manager in Amsterdam voor hem betaald.

Eerder deze week verklaarde Garuda nog dat de lading wel aangegeven was bij de douane, maar de regering spreekt dat dus tegen. Daardoor is omgerekend 34.000 euro aan invoerverplichtingen misgelopen, aldus het ministerie.