Baas DNB wijst op risico’s clouddiensten

Een toename van het gebruik van clouddiensten in de bankensector brengt allerlei nieuwe risico’s met zich mee. Daarvoor waarschuwde president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) donderdag in een speech in Washington.

Nu bevinden de belangrijkste systemen van banken zich nog niet in de cloud. Maar Knot stelt dat dit in de toekomst zomaar het geval kan worden. Volgens de centralebankpresident moeten financiële toezichthouders dan alert zijn op hele nieuwe zaken. Wat bijvoorbeeld als er in een markt maar een paar clouddienstverleners actief zijn?

Knot ziet in de vele technologische veranderingen in de financiële sector ook veel kansen. Het kan bijvoorbeeld leiden tot meer concurrentie. Knot erkent evenwel dat het nog onduidelijk is wat het precies voor gevolgen heeft als de grote techreuzen zich meer en meer als financiële dienstverleners gaan opstellen.

De DNB-preses is in Washington voor de voorjaarsvergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Parallel daaraan woont hij ook een bijeenkomst bij van het Institute of International Finance (IIF), een wereldwijde organisatie van financiële organisaties.