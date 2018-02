Baas centrale bank Letland opgepakt

De baas van de centrale bank van Letland, Ilmārs Rimšēvičs, is opgepakt in verband met een onderzoek naar mogelijke corruptie. Dat heeft de Letse minister-president Māris Kučinskis zondag laten weten.

Het is niet duidelijk waarvan Rimšēvičs precies wordt verdacht. Daarover is nog niets naar buiten gebracht en de overheid bemoeit zich inhoudelijk ook niet met het onderzoek. Volgens lokale media deden Letse autoriteiten, die zich bezighouden met het opsporen van corruptie, vrijdag al doorzoekingen in het kantoor en het huis van de centralebankpresident.

Volgens de advocaat van Rimšēvičs was de arrestatie „duidelijk illegaal”. Hij gaat een klacht indienen. De bankier zou meer dan acht uur zijn vastgehouden op het anticorruptiebureau in Riga. Vervolgens zou hij zondagmorgen met een busje zijn weggevoerd.

Rimšēvičs staat sinds 2001 aan het hoofd van de centrale bank in de Baltische staat, die in 2004 toetrad tot de Europese Unie en waar sinds 2014 ook met de euro wordt betaald. Omdat Letland een euroland is maakt Rimšēvičs vanwege zijn functie ook deel uit van het bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) in Frankfurt. Een woordvoerder van de ECB wilde niet reageren.

De taken van Rimšēvičs worden voorlopig waargenomen door zijn vaste plaatsvervanger Zoja Razmusa. De Letse minister van Financiën Dana Reizniece-Ozola stelde zondagmiddag in een persconferentie verder dat Rimšēvičs gedurende het onderzoek beter even helemaal niet kan terugkomen.