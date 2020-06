Baas British Airways pleit bij vakbonden voor ingrijpen

British Airways-moeder IAG ziet als gevolg van de coronacrisis iedere week 178 miljoen pond (199 miljoen euro) verdampen. Om de crisis het hoofd te bieden zijn ingrepen noodzakelijk. Topman Alex Cruz van British Airways verduidelijkt aan de vakbonden nog maar eens de noodzaak daarvan.

Volgens Cruz hebben de Britse maatschappij en moeder IAG momenteel geen bestaansrecht en staan de concurrenten klaar om de zaken over te nemen, zo valt te lezen in een memo aan het personeel. Hij spoorde de vakbonden aan om constructief deel te nemen aan de besprekingen over de voorgestelde ontslagen.

BA wil tot 12.000 banen schrappen. Die aankondiging zorgde voor de nodige kritiek uit onder meer de politiek. De maatschappij kreeg onder meer met verwijt gebruik te maken van regelingen om banen te beschermen terwijl het afscheid wil nemen van 28 procent van het personeel.

Volgens Cruz is het geenszins zeker dat het bedrijf de crisis overleeft. Als gevolg van de coronapandemie bleven per maart vliegtuigen aan de grond en droogden inkomsten op. Ondertussen liepen en lopen de kosten wel door. Britse maatschappijen ondervinden verder hinder van een maatregel die mogelijk in het Verenigd Koninkrijk gaat gelden van een veertiendaagse quarantaine voor mensen die het land in willen.

Volgens Cruz zijn ingrepen noodzakelijk. De kasreserves van IAG zijn volgens hem niet onuitputbaar en de toekomst wordt er een van meer concurrentie en minder klanten.

BA wil ook de voorwaarden wijzigen voor de werknemers die aan mogen blijven om het bedrijf meer flexibiliteit te geven. Het bedrijf wil onder meer dat bemanningsleden op zowel korte- als langeafstandsvluchten inzetbaar zijn.

IAG is ook eigenaar van Aer Lingus, Iberia en Vueling. Eind april had het bedrijf nog 10 miljard euro aan liquiditeit.