Baas Boeing 737 MAX stapt na jaar op

De baas van de Boeing 737 MAX stapt op. Eric Lindblad (57) was het afgelopen jaar verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het vliegtuig. Na crashes in Indonesië in oktober en in Ethiopië in maart, waarbij honderden mensen omkwamen, mag het vliegtuig de lucht niet meer in.

Lindblad is al 34 jaar directeur bij de vliegtuigmaker. Vorig jaar kreeg hij de leiding over de fabriek in de Verenigde Staten. Volgens directeur Kevin McAllister heeft het vertrek te maken met de wens van Lindblad om met pensioen te gaan en is het dus niet direct gelinkt aan de twee vliegtuigrampen en alle onderzoek naar de 737 MAX.