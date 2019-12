Baas Bank of England geeft klimaatwaarschuwing af

De wereld staat een onomkeerbare verwarming te wachten als bedrijven niet snel hun prioriteiten verleggen. Daarvoor waarschuwt Mark Carney, die binnenkort vertrekt als het hoofd van de centrale bank van Engeland, Bank of England. Hij deed zijn uitlatingen op de Britse radiozender BBC Radio 4.

Volgens Carney reageert de financiële sector te traag als het gaat om het afbouwen van investeringen in fossiele brandstoffen. Het huidige beleid van pensioenfondsen is volgens hem gelijk aan een opwarming van de aarde met 3,7 tot 3,8 graden Celsius. Dat is veel meer dan het maximum van 1,5 graden Celsius die wordt geëist door regeringen en afgesproken is in het klimaatakkoord van Parijs.

Carney gaat volgend jaar aan de slag als speciaal gezant van de Verenigde Naties voor klimaatactie en -financiering. Hij heeft de klimaatproblemen vaker aangekaart. Dan gaat het niet alleen om de problemen die de kwestie geeft voor de wereldbevolking, maar ook om die van bedrijven en investeerders. De vraag voor ieder bedrijf, financiële instelling, vermogensbeheerder, pensioenfonds of verzekeraar is volgens hem nu: Wat ben jij van plan?