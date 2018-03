Baas Amazon fier boven aan rijkenlijst Forbes

De topman van webwinkelreus Amazon Jeff Bezos is de rijkste man ter wereld. Hij is met kop en schouders boven Microsoft-oprichter Bill Gates geëindigd op de jaarlijkse miljardairslijst van het Amerikaanse tijdschrift Forbes. In de gezaghebbende ranking staan ook diverse Nederlanders en de jongste miljardair is slechts 21 jaar.

Bezos is goed voor 112 miljard dollar (ruim 90 miljard euro), het vermogen van nummer twee Gates blijft steken op 90 miljard dollar en de bekende belegger Warren Buffett volgt met 84 miljard dollar. Bezos profiteert er vooral van dat Amazon een flinke opmars heeft gemaakt op de beurs. Daardoor is het fortuin van Bezos, die veel aandelen bezit, met meer dan 39 miljard dollar toegenomen.

De rijkste Europeaan is Bernard Arnault, de grote man achter de luxeproducten van Louis Vuitton Moët Hennessy. Hij neemt met 72 miljard dollar wereldwijd de vierde plek in. Daarmee is hij Facebook-topman Mark Zuckerberg net voor. Die staat met 71 miljard dollar op plaats vijf.

Ook de Amerikaanse president Donald Trump is op de lijst van Forbes terug te vinden. Hij zag zijn vermogen afgelopen jaar met 400 miljoen dollar afnemen en prijkt met 3,1 miljard dollar op nummer 766.

De hoogstgeplaatste Nederlander is Charlene de Carvalho-Heineken, dochter van de overleden bierbrouwer Freddy Heineken. Zij staat op plek 86 met 15,8 miljard dollar. Ook Randstad-oprichter Frits Goldschmeding (5,2 miljard dollar) en Ralph Sonnenberg, topman van raambekleder Hunter Douglas (2,9 miljard dollar), doen het goed. Mediatycoon John de Mol valt met 2,1 miljard dollar buiten de top 1000. Hij staat op plek 1157.

De Noorse zusjes Alexandra en Katharina Andresen zijn volgens Forbes ’s werelds jongste miljardairs, met een leeftijd van respectievelijk 21 en 22 jaar. Ze zijn elk goed voor 1,4 miljard dollar. Dat komt omdat hun vader Johan Andresen, een rijke zakenman en investeerder, al in 2007 grote delen van zijn bedrijf Ferd overdeed aan zijn dochters. De oudste miljardair op de lijst is Chang Yun Chung, een 99-jarige scheepsmagnaat uit Singapore. Zijn vermogen bedraagt naar schatting 1,9 miljard dollar.