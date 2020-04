Baas Airbus waarschuwt dat crisis voortbestaan bedreigt

Vliegtuigbouwer Airbus verliest aan alle kanten geld en moet snel in de kosten snijden. Die boodschap heeft topman Guillaume Faury aan zijn werknemers overgebracht in een brief die persbureau Bloomberg inzag. Plannen om de productie met 30 procent te verlagen zijn mogelijk niet voldoende om te overleven.

„We hebben nog nooit zo snel geld verloren en het voortbestaan van ons bedrijf kan daardoor in gevaar komen”, schrijft Faury. „We moeten nu snel handelen om die uitstroom te beperken, onze balans weer op orde te krijgen en uiteindelijk weer de baas over ons eigen lot te worden.”

Wat voor maatregelen Faury in gedachten heeft, liet hij in het midden. Airbus zou zijn productie verder kunnen verlagen, maar met een veelheid aan toeleveranciers is het zaak om die ook te beschermen tegen een al te grote terugval.

Airbus regelde al 15 miljard euro aan extra geld om de gevolgen van de crisis op te kunnen vangen. Ook stelde het plannen voor een extra productielijn voor de A321 uit en voert het de productie van de A220 minder snel op. Bovendien schrapte de vliegtuigbouwer een gezamenlijk project met motorenmaker Rolls-Royce voor de ontwikkeling van een hybride vliegtuig.

In Frankrijk stuurde Airbus al zo’n 3000 werknemers tijdelijk naar huis. Daarbij waarschuwde Faury al dat verdere maatregelen mogelijk noodzakelijk zullen zijn.