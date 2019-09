Baas accountantsorganisatie NBA op non-actief

Algemeen directeur Harm Mannak van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is op non-actief gesteld. De organisatie stelt een onderzoek naar hem in omdat hij een zakelijke relatie zou hebben verzwegen met Andy Fastow, een van fraude veroordeelde oud-bestuurder van het Amerikaanse energiebedrijf Enron.

Aanleiding is een column in Het Financieele Dagblad van hoogleraar accountancy Marcel Pheijffer over een recent congres van de NBA over fraude. Daar was Fastow een van de sprekers. Pheijffer onthulde dat Mannak de Enron-fraudeur kende via zijn nevenfunctie bij het Rotterdamse techbedrijf KeenCorp.

Mannak is daar voorzitter van de raad van commissarissen terwijl Fastow als aandeelhouder en speciaal ambassadeur betrokken is. De NBA wil de zaak tot op de bodem uitzoeken. Waarschijnlijk zal het onderzoek enkele weken in beslag nemen. Directeur Berry Wammes neemt voorlopig de taken van de algemeen directeur waar.

Fastow is ook wel bekend als het brein achter een van de grootste fraudezaken ooit. Enron ging in december 2001 failliet nadat bekend was geworden dat er voor miljarden dollars was gefraudeerd. Fastow moest de cel in, maar inmiddels heeft hij zijn leven gebeterd. Zo geeft hij lezingen over zijn tijd bij Enron. KeenCorp, waarbij hij betrokken is, heeft innovatieve software ontwikkeld om onethisch gedrag en fraude op te sporen.