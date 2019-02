Aziatische groei helpt L’Oréal

Azië was afgelopen jaar een belangrijke regio voor L’Oréal. In het Verre Oosten boekt de cosmeticamaker nu, voortgestuwd door de vraag naar schoonheidsproducten in China, bijna net zo veel omzet als op thuismarkt West-Europa, zo meldt het Franse concern in zijn jaarcijfers. L’Oréal ziet ook geen afname van de vraag in China.

In Azië werd op vergelijkbare basis bijna een kwart meer L’Oréal-producten verkocht. Dat was in West-Europa een kleine daling, terwijl de Fransen in Noord-Amerika enkele procenten meer afzetten.

Gekeken naar divisies liet de Luxe-tak met merken als Lancôme en Kiehl’s de meeste groei zien. De tak Consumentenproducten is qua omzet nog een stuk groter, maar de divisie rond merken als L’Oréal, Maybelline New York en Garnier, groeit veel minder hard.

De omzet van L’Oréal kwam vorig jaar uit op 26,9 miljard euro, tegen 26 miljard euro in 2017. Onder de streep bleef daar 3,9 miljard euro van over, een stijging van 8,8 procent op jaarbasis.

L’Oréal denkt dit jaar harder te kunnen groeien dan de markt voor cosmeticaproducten als geheel. Zowel de omzet als winst zal verder groeien.