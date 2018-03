Aziatische beurzen weer lager

De graadmeters in het Verre Oosten zijn maandag weer lager gesloten. Zorgen over een wereldwijde handelsoorlog leidden wederom tot een zenuwachtige sessie. Daarnaast stelde China zijn economische groeidoelstelling voor dit jaar vast op 6,5 procent.

De Nikkei-index in Tokio eindigde de handelsdag met een min van 0,7 procent op 21.042,09 punten, tot het laagste peil sinds oktober vorig jaar. Grote exporterende autobedrijven stonden onder druk, zoals Toyota (min 1,5 procent), Mazda (min 1,3 procent) en Honda (min 2,1 procent).

Ook Japanse staalconcerns behoorden wederom tot de verliezers. De staalbedrijven Nippon Steel & Sumitomo Metal, JFE Holdings en Kobe Steel zakten tot 2,5 procent. Aluminiumproductenmaker UACJ daalde bijna 6 procent.

Het sentiment op de beursvloeren is verder verslechterd sinds de aankondiging van importheffingen op buitenlands staal en aluminium door de Amerikaanse president Donald Trump. Kenners vrezen voor verdere wereldwijde protectionistische maatregelen.

De All Ordinaries in Sydney eindigde 0,5 procent lager. De Kospi in Seoul zakte 0,9 procent onder aanvoering van de Zuid-Koreaanse staal- en autosector. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,4 procent in de min en de beurs in Shanghai daalde 0,2 procent.