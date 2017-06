Aziatische beurzen tonen herstel

De belangrijkste aandelenbeurzen in het Verre Oosten wisten donderdag overwegend te herstellen na de verliesbeurt een dag eerder. Een voorzichtige stabilisering van de sterk gedaalde olieprijzen steunden het beurssentiment.

De Hang Seng in Hongkong stond tussentijds 0,5 procent in de plus en de Kospi in Seoul klom 0,4 procent. In Sydney won de All Ordinaries 0,7 procent onder aanvoering van de energie- en grondstofbedrijven.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio eindigde na een schommelende handelssessie 0,1 procent lager op 20.110,51 punten. Een stijging van de Japanse yen drukte op de belangrijke Japanse exportbedrijven.

De koersval van de geplaagde Japanse airbagmaker Takata zette door en het bedrijf verloor 55 procent aan beurswaarde. Volgens persbureau Reuters zal het concern, dat vanwege defecte airbags is verwikkeld in de grootste terugroepactie in de auto-industrie ooit, maandag faillissementsbescherming aanvragen. Het aandeel is sinds vorige week vrijdag al met 75 procent gedaald.

Satori Electric klom 2,5 procent en bereikte de hoogste koers sinds november 2015. De maker van elektronische componenten verwacht over het boekjaar dat eindigde op 31 mei toch winst te hebben geboekt. Eerder ging het bedrijf uit van een break-evenresultaat.