Aziatische beurzen krabbelen op na koersval

De Aziatische aandelenbeurzen krabbelden dinsdag weer wat op na de wereldwijde koersval een dag eerder. Ook de olieprijzen veerden op na de crash op maandag. Beleggers waren vooral in afwachting van stimuleringsmaatregelen van overheden en centrale banken om de economische impact van de uitbraak van het nieuwe coronavirus te verlichten.

De Nikkei in Tokio ging eerder op de dag nog verder omlaag, maar sloot uiteindelijk 0,9 procent hoger op 19.867,12 punten. De Japanse hoofdindex raakte een dag eerder ruim 5 procent kwijt. De waarde van de Japanse yen, die in onzekere tijden als een veilige haven wordt gezien, liep weer wat terug. De goedkopere yen bood enige steun aan de Japanse exportbedrijven. Een bestuurslid van de Bank of Japan liet daarnaast weten dat de centrale bank niet zal aarzelen om indien nodig extra maatregelen te nemen om de nerveuze financiële markten te stabiliseren.

Ook de Amerikaanse president Donald Trump kondigde aan dat hij dinsdag een pakket „verstrekkende” maatregelen bekend zal maken ter ondersteuning van de Amerikaanse economie, die hard is geraakt door de uitbraak van het coronavirus. De beursgraadmeters op Wall Street leden maandag de grootste verliezen sinds de financiële crisis van 2008.

De olieprijzen gingen omhoog tijdens de Aziatische handelssessie. Een vat Amerikaanse olie kostte 7,8 procent meer op 33,51 dollar en Brent werd 8,1 procent duurder op 37,11 dollar. Een dag eerder kelderden de olieprijzen rond 25 procent vanwege het mislukken van een productiedeal tussen oliekartel OPEC en Rusland en de prijzenoorlog die Saudi-Arabië heeft ontketend op de oliemarkt.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 1,5 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong dikte 1,8 procent aan. De Kospi in Seoul klom 0,3 procent. De All Ordinaries in Sydney eindigde 3,1 procent hoger. De Australische hoofdindex leverde een dag eerder ruim 7 procent in.