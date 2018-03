Aziaten kritisch over staalheffingen Trump

Verscheidene landen in Azië hebben scherpe kritiek geuit op de staalheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump doorvoerde. Volgens Japan heeft Trump met de ondertekening van de plannen de handelsrelatie op scherp gezet. Ook de Chinezen zijn niet blij, terwijl Zuid-Korea overweegt zijn beklag te doen bij wereldhandelsorganisatie WTO.

Over twee weken voeren de VS een heffing van 25 procent in op buitenlands staal en van 10 procent op aluminium. Trump wil met die ingreep de staalindustrie in zijn land nieuw leven inblazen en zo ook voor meer werkgelegenheid zorgen. Vooralsnog blijven buurlanden Canada en Mexico buiten schot.

Zuid-Korea is na Canada en Brazilië de grootste exporteur van staal naar de VS. De Koreaanse regering waarschuwt voor schade wereldwijd door buitensporig protectionisme. Het land hoopt samen met Japan op vrijstellingen. China, goed voor circa de helft van de wereldwijde staalproductie, zegt de schade door de heffingen te beoordelen en beloofde zijn belangen stevig te zullen verdedigen.