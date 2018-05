Aziaten happig op luxeproducten Richemont

De Zwitserse producent van luxegoederen Richemont heeft het afgelopen boekjaar afgesloten met iets meer winst op een hogere omzet. Met name in Azië, en in het bijzonder China, Hongkong en Macau, was sprake van een groeiende vraag naar producten van het moederbedrijf van onder meer juwelen- en horlogemaker Cartier.

In Azië, exclusief Japan, viel de omzet van het luxemerk 12 procent hoger uit, ondanks negatieve wisselkoerseffecten. Ook in Noord- en Zuid-Amerika en Japan vonden de horloges en sieraden gretiger aftrek, al was ook hier sprake van een drukkend effect door valutaschommelingen. De verkopen in Europa vielen lager uit.

De jaaromzet van Richemont in de periode tot en met maart steeg met 3 procent tot bijna 11 miljard euro. Exclusief wisselkoerseffecten was sprake van een omzetgroei van 8 procent. De winst steeg 1 procent tot 1,2 miljard euro. Richemont spendeerde verder meer geld aan het terugkopen van niet verkochte horloges van winkeliers. Dit zorgde voor een extra kostenpost van 208 miljoen euro.