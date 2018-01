Aziaten happig op Cartier

De Zwitserse producent van luxegoederen Richemont heeft uitstekende zaken gedaan rond de feestdagen. Het moederbedrijf van onder meer juwelen- en horlogemaker Cartier sprak van de snelste groei in vier jaar tijd, geholpen door een aantrekkende vraag vanuit Azië.

Richemont zag de verkopen afgelopen kwartaal met 7 procent oplopen tot 3,1 miljard euro, exclusief wisselkoerseffecten. Daarmee deed het bedrijf het beter dan verwacht. In Azië steeg de omzet met 11 procent. Circa 40 procent van zijn omzet behaalt Richemont in die regio.

Het Deense sieradenbedrijf Pandora deed het een stuk minder goed. Het bedrijf, dat afscheid neemt van zijn financieel directeur, kwam met een omzetwaarschuwing voor 2017. Topman Anders Colding Friis is teleurgesteld dat het bedrijf niet aan de eigen doelstelling heeft kunnen voldoen.

De Denen kampten naar eigen zeggen met moeilijke marktomstandigheden in de Verenigde Staten en ongunstige wisselkoerseffecten. De definitieve cijfers van Pandora volgen begin februari. Het bedrijf rekent op een omzetgroei van 7 tot 10 procent per jaar in de periode tot en met 2022. Het openen van honderden conceptstores moet bijdragen aan het behalen van dat doel.