AXQ: Ruim 100.000 vierkante meter minder nodig in de modebranche

Vier op de tien mensen kochten tijdens de lockdown meer via internet, bleek uit ons meest recente winkelonderzoek. Vooral kleding en schoenen waren in trek. Deze sterke stijging wordt minder nu het winkelbezoek weer toeneemt. Toch is bijna 37% van de Nederlanders van plan om ook in de toekomst meer producten online te bestellen. Bij mensen ouder dan 50 is dat percentage niet veel anders. Dat is opvallend, omdat het juist de oudere generaties zijn die eerder weinig online kochten.

Deze ontwikkeling leidt tot oplopende winkelleegstand. Vooral de modebranche is daarvan de dupe. Kleding en schoenen zijn nóg meer in webshops aangeschaft dan voor de coronacrisis, terwijl consumenten toen ook al graag hun garderobe online uitzochten. Op basis van de verwachte omzetdaling in fysieke winkels is er eind volgend jaar ruim 100.000 vierkante meter minder ruimte nodig in de branche. Dit staat gelijk aan de oppervlakte van alle winkels in de Arnhemse binnenstad samen.

