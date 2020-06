AWVN verwacht botsing werkgevers en bonden om arbeidsvoorwaarden

Werkgeversvereniging AWVN verwacht dat werkgevers en vakbonden dit najaar afstevenen op een stevige botsing over arbeidsvoorwaarden omdat door de coronacrisis ingrijpende maatregelen voor kostenbesparingen nodig kunnen zijn. Dat zegt AWVN-directeur Raymond Puts in Het Financieele Dagblad. De werkgeversvereniging helpt bedrijven bij de cao-onderhandelingen.

Volgens AWVN moeten bedrijven bestaande loonafspraken kunnen openbreken en nieuwe afspraken kunnen versoberen. Puts zegt dat botsingen onvermijdelijk zijn. „Ik denk niet in groten getale, maar er zullen in de zwaarst getroffen sectoren meer voorstellen op tafel komen voor een loonoffer, zoals bij Aon.” De Britse verzekeraar vroeg het personeel wereldwijd om 20 procent van het salaris in te leveren om heelhuids uit de crisis te komen. De vakbonden waren boos, maar volgens Aon doen genoeg medewerkers mee om de doelstelling te halen.

Volgens Puts is het merendeel van de bedrijven nu nog in staat om cao’s ongewijzigd te verlengen of bijvoorbeeld via uitstel van overeengekomen loonafspraken door de crisis te komen. Maar hij waarschuwt dat het sentiment bij 80 procent van zijn achterban negatief is en verwijst naar de verwachting van het Centraal Planbureau (CPB) dat de werkloosheid dit jaar tot 5 procent en in 2021 tot 7 procent zal oplopen.