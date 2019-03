„Avon denkt aan verkoop aan Natura”

Cosmeticaproducent Avon denkt erover zichzelf te verkopen aan het Braziliaanse Natura & Co. Dat schrijft de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal. Avon heeft al jaren te lijden onder dalende verkopen en voerde al diverse reorganisaties uit.

Natura & Co zou niet alleen het beursgenoteerde Avon willen overnemen (dat onder leiding staat van de Nederlander Jan Zijderveld), maar ook de Noord-Amerikaanse tak. Die werd enkele jaren geleden afgestoten en is nu een apart bedrijf.

Natura & Co nam in 2017 de winkels van The Body Shop over van L’Oréal. Ook zijn de Brazilianen eigenaar van schoonheidsproductenmerk Aesop.