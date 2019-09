Aviko bouwt grote frietfabriek in België

De Nederlandse aardappelverwerker Aviko bouwt een grote frietfabriek in België. Deze komt te staan in de plaats Poperinge en geeft naar verwachting per september 2021 werk aan zo’n 155 mensen. Met de nieuwe fabriek hoopt Aviko te profiteren van de snel groeiende markt voor diepgevroren aardappelproducten.

De nieuwe patatfabriek kan 175.000 ton diepvriesfrites en 11.000 ton aardappelvlokken per jaar produceren. Aviko zegt bij de bouw „waar mogelijk” rekening te houden met duurzaamheid. Zo krijgt de fabriek zonnepanelen op het dak en worden restmaterialen en water volledig hergebruikt.

De frites die van de band rollen, worden vervoerd naar klanten in onder meer West-Europa, Azië en Zuid-Amerika. Aviko behoort naar eigen zeggen tot de vier grootste aardappelverwerkers ter wereld en verkoopt zijn frites en andere aardappelspecialiteiten in 110 landen. Het bedrijf heeft naast Nederland en België ook fabrieken in Zweden, Polen, Duitsland en China.