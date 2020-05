Aviclaim begint zaak tegen vliegtuigmaatschappijen om vouchers

Aviclaim begint een rechtszaak tegen KLM en andere vliegmaatschappijen die klanten met geannuleerde vluchten van vóór 15 mei alleen een voucher geven, en niet de ticketprijs terugstorten. In eerste instantie gaat het om claims tegen KLM en Transavia, maar in totaal gaat het om 55 verschillende luchtvaartmaatschappijen, aldus de organisatie die passagiers helpt met het claimen van compensatie bij problemen met vluchten.

„In de eerste zaak gaat om enkele tientallen boekingen”, zegt Aviclaim-directeur Remco Kuilman in het NOS Radio 1 Journaal. Volgens Kuilman heeft zijn organisatie 1500 claims binnen gekregen. „Meer dan een kwart van onze gevallen gaat over vluchten van de KLM”, zegt Kuilman. „Gemiddeld is het boekingsbedrag bij KLM ook hoger, bijna 1200 euro per boeking.”

KLM maakt een verschil tussen vluchten voor en na 15 mei. Geannuleerde vluchten van voor die datum komen volgens KLM alleen in aanmerking voor compensatie met een voucher. Voor latere vluchten is er wel de mogelijkheid om geld terug te vragen. Maar dat verschil is volgens Kuilman onterecht. „De Europese wet is duidelijk: in alle gevallen heb je recht op geld terug.”