„Autoverzekering duurst in Maastricht”

Mensen in Maastricht zijn het meest kwijt voor hun autoverzekering. Dat meldt vergelijkingssite Autoverzekering.nl op basis van cijfers over de provinciehoofdsteden en Amsterdam.

Het verschil tussen Maastricht en de goedkoopste stad Groningen is ruim 25 procent. Dat komt neer op gemiddeld 105 euro per jaar. De premies zijn zo veel hoger in Maastricht omdat daar relatief veel autodiefstallen voorkomen. Dat heeft ermee te maken dat autodieven vanuit Zuid-Limburg makkelijk de grens over kunnen vluchten.

In de vergelijking is gekeken naar verschillende soorten verzekeringen, maar Maastricht komt altijd als duurste uit de bus, ongeacht leeftijd of soort dekking. Een jaar eerder was Den Haag nog de duurste stad voor autoverzekeringen. Die staat nu op de derde plaats, na Amsterdam. Naast Groningen ben je ook elders in het noorden in Leeuwarden en Assen relatief goedkoop uit.