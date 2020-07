Autoverkoper in opleiding krijgt toch ontslagvergoeding

Een autoverkoper in opleiding die wegens de coronacrisis door zijn werkgever naar was huis gestuurd heeft alsnog een ontslagvergoeding gekregen. Dat meldt CNV. De vakbond dreigde een rechtszaak aan te spannen tegen de autodealer. Die is nu van de baan en de student krijgt een ontslagvergoeding van 5000 euro.

De student volgt een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) tot autoverkoper, waarbij leerlingen vier dagen werken en een dag naar school gaan. Sinds september vorig jaar was hij aan het werk bij een autodealer in Naarden. „Het bedrijf dacht op een makkelijke manier van de stagiair af te komen. Maar bij een BBL-stage is er sprake van een gezagsverhouding, arbeid en loon. In dat geval is er gewoon sprake van een arbeidsovereenkomst. Die kun je als werkgever niet zomaar beëindigen”, zegt CNV.

De bond adviseert andere BBL-studenten die door hetzelfde lot zijn getroffen hun ontslag ook aan te vechten