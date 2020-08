Autoverkoper draait weer op volle toeren

Uit alle hoeken van het land komen mensen naar Urk om de nieuwste Volvo-aanwinsten van autobedrijf Mudde Kok te kopen. Het bezoekersaantal nam aan het begin van de coronacrisis behoorlijk af. Inmiddels is het weer net zo druk als voorheen in de showroom. „Momenteel verkopen we zelfs meer auto’s dan normaal.”

Het is volgens Christian Mussche (23), controller bij Mudde Kok, niet zo moeilijk waarom mensen kiezen voor een Volvo. „Een veilige, degelijke en complete auto zonder al te veel poespas”, kenschetst Mussche. „Veel klanten zoeken deze eigenschappen in een auto.”

De reden dat mensen juist naar Mudde Kok komen voor een Volvo kan de goedlachse Mussche ook prima verklaren. „We hanteren scherpe prijzen. We importeren veel auto’s uit het buitenland die nauwelijks 20.000 kilometer op de teller hebben staan. Daarnaast hebben we een eigen werkplaats en een onderdelenshop. We hebben dus alles onder één dak.”

Als controller houdt Mussche zich vooral bezig met bedrijfsprocessen en de data. „Ik houd van alles bij”, legt hij uit. „Bijvoorbeeld hoelang een auto hier staat voordat hij wordt verkocht, maar ook hoe vaak klanten terugkomen voor onderhoud. Op basis van al die gegevens stippelen we onze bedrijfsvoering uit.”

Aan het begin van de coronacrisis was het volgens Mussche al snel duidelijk dat er actie moest worden ondernemen. „We hebben toen met iedereen de koppen bij elkaar gestoken. Eén ding stond voorop: alle personeelsleden moeten blijven. Dat is ook gebeurd.”

En dus moest worden gekeken waarop wél geld kon worden bespaard. Het bedrijf was van mening dat de verkoop beslist niet mocht stilvallen en kwam met een gedurfde beslissing, vertelt Mussche. „Veel autobedrijven besloten om geen auto’s meer vanuit het buitenland in te kopen. Wij kozen er bewust voor om hiermee wél door te gaan.”

Doorstroom

Dit zorgde ervoor dat het voorraadterrein behoorlijk vol stond met Volvo’s. „Maar we moesten natuurlijk wel auto’s verkopen om de doorstroom op gang te houden”, vertelt Mussche. „Toen hebben we besloten om de auto’s voor nog scherpere prijzen te verkopen. Hoewel er zo niet bijster veel marge meer op de voertuigen zat, verdienden we ondertussen wel genoeg geld om onze vaste lasten te betalen.”

Hoewel de showroom al snel coronaproof was, durfden sommige klanten het toch niet aan om langs te komen. Maar ook daarvoor kwam gauw een oplossing. Mussche: „Dat was het uitgelezen moment om ons te focussen op onlineverkoop. Dat wilden we al eerder doen, maar dit plan kwam nu in een stroomversnelling.”

Om de klanten nog beter te bedienen, bedachten Mussche en zijn collega’s het idee van de proefrit-aan-huis, vertelt Mussche. „We hebben een aantal chauffeurs die met de auto naar de mensen gingen zodat ze vanuit huis een proefrit konden maken. Mensen waarderen deze service enorm. We zijn van plan om hiermee na de crisis door te gaan.”

Ondanks de nieuwe initiatieven beleefde Mudde Kok in april het dieptepunt. De omzet verminderde met veertig procent, weet Mussche te vertellen. Gelukkig werd de weg omhoog weer snel gevonden. „Eind mei begon het weer aan te trekken. Nu zitten we zelfs boven het oude niveau.”

Vakantiegeld

Mussche denkt hiervoor evenzo een verklaring te hebben. „Veel vakantieplannen gaan natuurlijk niet door, dus het vakantiegeld wordt wellicht gebruikt voor de aankoop van een auto. Ook zullen mensen aan het begin van de crisis voor de zekerheid de hand op de knip hebben gehouden. Nu het allemaal wat beter lijkt te gaan met corona, geven ze het geld alsnog uit aan een nieuwe auto.”

Maar de huidige goede cijfers bieden zeker geen garantie voor de toekomst, betoont Mussche zich nuchter. „Komt er een tweede coronagolf of niet? We hebben veel zakelijke klanten, dus als bedrijven omvallen, zullen we dat zeker gaan merken. Maar zover is het vooralsnog gelukkig niet.”

Gegevens onderneming

Bedrijf: Mudde Kok Automotive Groep

Waar: Urk

Activiteit: Verkoop van occasions, onderdelen en reparaties

Sinds: 2007

Medewerkers: 57

Omzet: 25 procent meer dan normaal (juli)

serie

Bedrijf & corona

De coronacrisis pakt verschillend uit voor bedrijven. Veel ondernemers ondervinden schade, sommigen profiteren juist. Deel 24 in een serie. Volgende week deel 25.