Autoverkopen licht lager in april

Het aantal nieuwe personenauto’s dat in april in de Europese Unie is verkocht, is gedaald ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Dat heeft branchevereniging ACEA becijferd.

In totaal werden vorige maand ruim 1,3 miljoen auto’s op kenteken gezet. Dat betekende een daling van 0,4 procent. Van de grote markten werden in Spanje, Italië en Frankrijk meer auto’s verkocht, maar in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk minder. In Nederland zakte de verkoop van nieuwe personenauto’s met 2,1 procent tot 33.149 stuks.

In de eerste vier maanden van dit jaar lopen de autoverkopen 2,6 procent achter op vorig jaar. De achterstand was na drie maanden flink groter.

Volkswagen blijft de grootste automaker in de EU met een marktaandeel van net geen 25 procent. PSA, waar onder meer Citroën, Peugeot en Opel onder vallen, is de nummer twee met 16,5 procent van de markt. Renault is de nummer drie met een marktaandeel van 11 procent.