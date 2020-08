Autoverkopen in China trekken aan

De autoverkopen in China zijn vorige maand aangetrokken. Dealers profiteerden onder meer van de geleidelijke verbetering van de economische omstandigheden, terwijl ook maatregelen om verspreiding van het coronavirus in te dammen steeds meer werden versoepeld. Dat gaf de verkopen een impuls.

In juli werden op jaarbasis bijna 8 procent meer voertuigen verkocht. Dat komt neer op ruim 1,6 miljoen personenauto’s, aldus de Chinese autovereniging CAAC.

Dat lijkt erop te wijzen dat de grootste automarkt ter wereld de weg naar herstel heeft ingezet, na een twee jaar durende inzinking als gevolg van de handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten. Ook strengere milieueisen en mindere economische omstandigheden deden de verkoop van personenauto’s geen goed.

Volgens kenners in de sector zal de vraag naar auto’s in China de komende tijd aanhouden. Daarvan zullen met name Duitse en Japanse automerken profiteren, zo is de verwachting. Amerikaanse automakers GM en Ford zullen last hebben van de oplopende handelsspanningen tussen China en de VS.

Toch zijn er volgens analisten ook genoeg uitdagingen. Zo is de economie nog altijd herstellende van de crisis. Verder zouden consumenten in afwachting van nieuwe technologieën zoals de beschikbaarheid van elektrisch aangedreven voertuigen kunnen beslissen om de aankoop van een auto uit te stellen tot het moment dat er meer modellen op de markt zijn.