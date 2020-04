Autoverkopen hard omlaag door virusuitbraak

De Nederlandse autoverkoop wordt hard geraakt door de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Volgens brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging zijn er in maart bijna een kwart minder auto’s aan de man gebracht dan een jaar eerder.

Het aantal nieuwe personenauto’s dat op kenteken werd gezet, lag ruim 23 procent lager op 29.496 stuks. Dit betrof grotendeels afleveringen van voertuigen die reeds waren besteld voor de invoering van de maatregelen om het virus te bestrijden. De flinke afname komt vooral doordat de gebruikelijke piek in registraties door dealers en importeurs aan het einde van de maand uitbleef.

Hoe de autoverkoop zich dit jaar zal ontwikkelen is zeer ongewis, aldus de branche. Enerzijds wordt het vertrouwen onder consumenten en bedrijven ernstig aangetast en anderzijds is de productie in veel autofabrieken wereldwijd stilgelegd. Showrooms van autobedrijven zijn over het algemeen nog wel gewoon open.