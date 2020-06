Autoverkopen Europa dalen met bijna 42 procent

In de eerste vijf maanden van dit jaar is de vraag naar nieuwe personenauto’s in Europa met bijna 42 procent gedaald in vergelijking met de eerste vijf maanden van 2019.

Vooral in de zuidelijke Europese landen werden minder auto’s verkocht: Spanje (-54,2 procent), Italië (-50,4 procent) en Frankrijk (-48,5 procent).

De krimp van de Duitse markt was iets minder ernstig: de registraties daalden met 35,0 procent. Dat meldde brancheorganisatie ACEA woensdag.

Toen vorige maand de showrooms na twee maanden weer opengingen, herstelde de automarkt zich iets. Uiteindelijk zullen de autoverkopen in Europa in 2020 volgens Bloomberg Intelligence met een vijfde afnemen.