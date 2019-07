Autoverkopen eerste halfjaar flink in de min

De verkoop van nieuwe personenauto’s is in de eerste helft van dit jaar meer dan een tiende lager uitgekomen dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens brancheorganisaties RAI Vereniging en BOVAG komt dit vooral door de toegenomen aanschafbelasting op nieuwe auto’s (bpm) als gevolg van nieuwe emissietesten.

Sinds 1 september vorig jaar moeten alle nieuwe in Europa geproduceerde auto’s worden getest op basis van de zogeheten WLTP-emissietestmethode. Bij deze test valt de gemeten CO2-uitstoot voor een auto veelal hoger uit dan bij de oude test. Omdat in Nederland de hoogte van de bpm op auto’s wordt bepaald op basis van de uitstoot van CO2, valt de bpm ook vaak fors hoger uit.

Alles bij elkaar zijn er van januari tot en met juni 226.482 wagens op kenteken gezet, tegen 252.988 een jaar eerder. De best verkochte merken waren Volkswagen, Opel en Peugeot. Bij de meest populaire modellen stond de Volkswagen Polo op 1, gevolgd door de Ford Focus en de Tesla Model 3. Van die laatste, volledig elektrische wagen werden er in zes maanden dik 6000 aan de man gebracht.