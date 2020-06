‘Autoverkopen door coronavirus kwart lager dan geraamd’

De autoverkopen in Europa vallen dit jaar mogelijk een kwart lager uit dan aanvankelijk gedacht. Door de coronapandemie is het aantal registraties van personenvoertuigen tussen medio maart en mei hard gedaald. Na het versoepelen van preventieve maatregelen tegen het coronavirus zal de verkoop waarschijnlijk wel aantrekken, maar dat is volgens de Europese branchevereniging ACEA bij lange na niet genoeg om de eerdere achterstand in te halen.

Voor heel 2020 rekent de belangenorganisatie voor de auto-industrie op 9,6 miljoen verkochte auto’s. Dat zijn ruim 3 miljoen minder auto’s dan in 2019, toen 12,8 miljoen auto’s op kenteken werden gezet.

Als de prognose uitkomt, zou het om de sterkste daling van de Europese autoverkopen ooit gaan in één jaar tijd. Het aantal verkochte auto’s ligt dan op hetzelfde niveau als in 2013, toen de verkopen in zes opeenvolgende jaren daalden in de nasleep van de financiële crisis.