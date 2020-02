Autoverkopen China komen vrijwel tot stilstand door coronavirus

De autoverkopen in China zijn deze maand vrijwel tot stilstand gekomen vanwege het nieuwe coronavirus. In de eerste twee weken van februari kelderden de verkopen met 92 procent op jaarbasis, doordat klanten showrooms meden wegens de epidemie.

Volgens de Chinese autobranchevereniging PCA, die de cijfers leverde, was de situatie in de eerste week van deze maand het ergst. In heel het land, met ruim 1,4 miljard inwoners, werden toen per dag gemiddeld 811 auto’s verkocht. Dat is een daling van 96 procent op jaarbasis.

„Er kwamen nauwelijks mensen naar autodealers”, vertelde de secretaris van PCA. De meeste Chinezen bleven volgens hem thuis. In de tweede week van februari kwamen de verkopen weer langzaam op gang. Er wordt op korte termijn verdere verbetering verwacht.

De recente cijfers laten zien hoe hard de automarkt in China geraakt wordt door het Wuhan-virus. Daarbovenop komt dat de autoverkoop al vorig jaar zwakjes verliep vanwege de vertragende economische groei in China en de handelsspanningen met de Verenigde Staten.