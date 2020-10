Autoverkopen blijven flink lager door coronacrisis

De verkoop van nieuwe auto’s had ook in september nog flink te lijden onder de coronacrisis. Brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging melden dat de verkopen ruim een vijfde lager waren dan een jaar eerder. Dat is een vergelijkbare daling als in augustus.

Door de coronacrisis wordt er minder gereden en werken veel meer mensen thuis. Dat drukt de verkoop van nieuwe auto’s. Vorige maand werden er dan ook 21,9 procent minder auto’s op kenteken gezet, tot een totaal van 29.434. In de eerste drie kwartalen liggen de verkopen ongeveer een kwart achter (min 24,9 procent) op een jaar geleden.

BOVAG en RAI Vereniging wijzen er daarbij op dat de gemiddelde leeftijd van het Nederlandse wagenpark steeds hoger komt te liggen. De doorsnee personenauto was begin dit jaar al elf jaar oud, terwijl dat in 2010 nog 8,9 jaar was. Nieuwe auto’s zijn echter aanzienlijk schoner dan oudere en de vertraging van de verkoop van nieuwe auto’s heeft daarmee ook gevolgen voor de klimaatdoelen, stellen de brancheverenigingen. Zij hekelen de stijgingen van de aanschafbelasting BPM.