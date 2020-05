Autoverkoop VK daalt naar laagste niveau sinds 1946

De verkoop van nieuwe auto’s in het Verenigd Koninkrijk is in april met 97 procent afgenomen en bevindt zich op het niveau van februari 1946. Dat meldt een Britse brancheorganisatie. Veel fabrieken en dealers hebben hun deuren moeten sluiten vanwege de uitbraak van het coronavirus.

In februari 1946, enkele maanden na het einde van de Tweede Wereldoorlog, werden 4044 auto’s verkocht in Groot-Brittannië. Veel zaken waren toen op rantsoen en het land was bezig met de opbouw na de vernietiging tijdens de oorlogstijd. Bovendien was het bezit van een auto maar voor een beperkt deel van bevolking weggelegd.

De afgelopen maand zijn ongeveer 4000 nieuwe auto’s geregistreerd, waarvan de meeste aan bedrijven zijn verkocht. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van brancheorganisatie SMMT. Die heeft haar verkoopprognoses voor dit jaar bijgesteld tot 1,68 miljoen registraties. Vorig jaar werden er 2,31 miljoen nieuwe wagens verkocht.