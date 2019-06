Autoverkoop ligt nog achter op vorig jaar

Het aantal nieuwe personenauto’s dat in mei is verkocht, is nagenoeg gelijk gebleven in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Daarmee ligt de autoverkoop over de eerste vijf maanden ruim 10 procent achter ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, melden brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging.

Volgens de organisaties komt het tegenvallende jaar door onzekerheid in de markt, onder meer door veranderde uitstootregels. De nieuwe meetmethode zou bij een aantal benzine- en dieselauto’s hebben gezorgd voor een hogere aanschafbelasting, die mede wordt bepaald op basis van de uitstoot per model.

Nederland scoort dit jaar beduidend slechter dan andere landen. De afgelopen maand werden 36.830 nieuwe personenauto’s op kenteken gezet. Volkswagen was het populairste merk, dat met 4060 verkochte auto’s een marktaandeel van 11 procent had. Opel en Peugeot volgden op de tweede en derde plek.