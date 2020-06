Autoverhuurders zien boekingen weer toenemen

Het aantal boekingen van een huurauto neemt weer toe. Door de verspreiding van het coronavirus was de markt ingestort, maar de branche verwacht op korte termijn een run op auto’s nu de grenzen in Europa langzaam weer opengaan en er weer vakantieplannen worden gemaakt.

Niall McDevitt van Auto Europe, een van de grootste partijen op de Europese autoverhuurmarkt, is voorzichtig positief. „Deze week groeide het aantal boekingen met 44 procent in vergelijking met de week ervoor, maar we zitten nog niet op het niveau van voor de coronacrisis.”

EasyTerra, een onlineprijsvergelijker voor de autohuurmarkt, ziet het aantal boekingen ook weer toenemen. „Mensen willen wel op vakantie, maar willen geen onnodige risico’s lopen”, vertelt Tjeerd Kramer van EasyTerra, die denkt dat reizigers daarom bus, trein en vliegtuig zullen mijden. „Voor deze reizigers zonder eigen vervoer is het huren van een auto een goed alternatief”, aldus Kramer.