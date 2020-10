Autoverhuurder Sixt overweegt uitbreiding naar Canada

De Duitse autoverhuurder Sixt overweegt de Canadese markt op te gaan. De onderneming heeft zich begin dit jaar ingeschreven in het handelsregister van het Noord-Amerikaanse land, meldt Welt am Sonntag. Ook heeft het bedrijf inmiddels een Canadese website, maar nog geen officiële vestigingen. Sixt laat aan de Duitse krant weten dat de inschrijving alvast is gedaan voor de toekomst.

De autoverhuurder is momenteel ongeveer in 110 landen actief, waaronder in de Verenigde Staten. Sixt begeeft zich naast de reguliere autoverhuur ook op het terrein van deelauto’s.

Autoverhuurders hebben dit jaar zwaar te lijden onder de maatregelen die landen hebben genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De omzet van Sixt daalde in het derde kwartaal met zo’n 40 procent tot 460 miljoen euro.