Autoverhuurder Hertz vraagt bankroet aan in VS en Canada

Autoverhuurbedrijf Hertz, dat zwaar getroffen is door de coronacrisis, heeft faillissement aangevraagd in de Verenigde Staten en Canada. Dat heeft het bedrijf vrijdag (lokale tijd) bekendgemaakt.

„De impact van Covid-19 op de vraag naar reizen was zo plotseling en dramatisch en veroorzaakte een abrupte daling van de inkomsten van het bedrijf en op toekomstige boekingen”, aldus Hertz in een persbericht. De faillissementsaanvraag is niet van toepassing op de belangrijkste regio’s, waaronder Europa, Australië en Nieuw-Zeeland, waar het bedrijf actief is.

Eerder meldde persbureau Bloomberg op basis van ingewijden dat overleg tussen de autoverhuurder en zijn schuldeisers over uitstel van betaling was vastgelopen. Later op vrijdag verliep een deadline. Hertz kwam in de problemen toen zowel zakenreizen als vakanties niet meer doorgingen vanwege de coronamaatregelen die in veel landen gingen gelden. Daardoor werden nauwelijks nog auto’s verhuurd.

De schuldeisers verleenden Hertz in april uitstel van betaling voor een afbetaling van ongeveer 400 miljoen dollar op leasecontracten. Toen deden ze daar niet moeilijk over, omdat de prijs van tweedehands auto’s met ruim 15 procent was gedaald en ze bang waren dat ze bij een faillissement van Hertz hun geld niet zouden terugverdienen. Inmiddels zijn occasions weer wat meer waard en durven de schuldeisers hoger in te zetten.