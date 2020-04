‘Autoverhuurder Hertz staat op omvallen door coronacrisis’

De internationale autoverhuurder Hertz staat naar verluidt op omvallen door de coronacrisis. The Wall Street Journal meldt op basis van ingewijden dat het Amerikaanse concern op het punt staat om uitstel van betaling aan te vragen.

Het bedrijf en zijn adviseurs onderhandelen momenteel nog met banken en schuldeisers om te kijken of er een regeling kan worden getroffen om een faillissement te voorkomen. Maar of dit lukt is nog onzeker, aldus de bronnen van de krant. Hertz verzuimde eerder deze week om bepaalde betalingen te doen in het kader van de operationele lease. Op de beurs in New York werd de handel in het aandeel Hertz woensdag tijdelijk stilgelegd.

De onderneming wordt zwaar getroffen door de talloze lockdowns en reisbeperkingen die overheden hebben ingesteld om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen. Daarom zijn er amper nog echte reizigers en huren mensen minder snel een auto. Om de kosten terug te brengen heeft Hertz onlangs al zo’n 10.000 medewerkers in Noord-Amerika op straat gezet. Ook andere bedrijven in de branche hebben het moeilijk. Bij rivalen Avis Budget Group en Enterprise zijn eveneens medewerkers ontslagen.