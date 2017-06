Autoschadebedrijf Bos: Gemiddelde maakt automobilist om de vijf jaar brokken

Gemiddeld maakt een automobilist om de vijf tot zes jaar brokken. Zware schades zullen dankzij de geavanceerde technieken in de toekomst afnemen, kleinere reparaties moeten steeds sneller worden uitgevoerd. „We gaan in de richting van klaar terwijl u wacht.”

Al meer dan dertig jaar is Bos Autoschade gevestigd aan de Kelvinstraat in Zoetermeer. Lag het industrieterrein in de jaren tachtig nog aan de rand van de stad, inmiddels is het ingeklemd tussen het stadshart en een grote woonwijk. „De ontwikkelingen zijn hard gegaan”, zegt Marinus de Vries (49). Samen met zijn zwager Corstiaan Bos (45) staat hij aan het roer van het bedrijf. Ze namen het in 1996 over van schoonvader en vader Jacques Bos, die al in 1962 in een schuurtje in Zoetermeer begon met het herstellen van schade aan auto’s.

Anno 2017 heeft Bos Autoschade zich ontwikkeld tot een modern bedrijf met twaalf schadespecialisten. Tot voor enkele jaren hadden De Vries en Bos ook een bergings- en pechhulpbedrijf. „Per jaar rukten we ongeveer 2000 keer uit, voornamelijk voor aanrijdingen. Omdat het niet onze specialisme is, konden we de neergaande trend in de prijzen niet volhouden en zijn we ermee gestopt. Jammer? Het is maar hoe je het bekijkt. Corstiaan en ik namen vaak de nachtelijke diensten voor onze rekening. Om de haverklap werd je uit bed gebeld.”

De rol van verzekeringsmaatschappijen is steeds groter geworden. „Ik vergelijk het weleens met de zorg. Daar speelt ook de dominantie van de maatschappijen.” Bos Autoschade werkt nu voor alle verzekeringsbedrijven. De schade-expert is deels vervangen door elektronische schaderapporten. „Alles wordt met foto’s vastgelegd. Alleen als er een beroep wordt gedaan op het Waarborgfonds komt er nog een expert aan te pas. De maatschappijen kijken naar je bedrijf, beoordelen de schadelast, snelheid, kwaliteit en de klanttevredenheid.”

Het schadebedrijf vormt volgens De Vries „de oren en ogen van de verzekeringsmaatschappij. Wij kijken mee tijdens de voorbereiding, reparatie en aflevering. Je ziet bij veel schades of iemand tegen een paaltje is gereden of een andere auto heeft geraakt. En ook wanneer wordt geprobeerd een eerdere schade te laten repareren.”

Reparatieplicht

In een aantal gevallen is het nog steeds mogelijk dat particulieren het schadebedrag opstrijken en niet tot reparatie overgaan. „We kennen geen reparatieplicht en het uitzoeken van de schuldvraag kan lang duren. Bij allriskverzekeringen is uitkering aan de eigenaar tegenwoordig in de meeste gevallen uitgesloten.”

De reparatiesector worstelt met een negatief imago. „Het neemt wel af. Maar nog steeds is er ”beun-de-haas” op de hoek. Die vertegenwoordigt een heel andere kant van de markt.” De professionele sector heeft er niet echt last van, meent De Vries. „Bovendien zal de doe-het-zelver het gaandeweg moeilijker krijgen. Voor het beheersen van de elektronica is steeds betere en duurdere apparatuur en scholing nodig.”

In de kleine schades stijgt het aantal krassen op deuren en bumpers fors. „Parkeerplaatsen zijn erg krap, het is druk en veroorzakers melden zich lang niet altijd. Of ze leggen een leeg briefje achter de ruitenwisser.”

Opvallend zijn de diefstallen van dure ledlampen, airbags en navigatiesystemen. „Dat gaat in golven. Professionele inbrekers vangen signalen op met de laptop, weten via internet het alarm uit te schakelen en zijn in twee minuten binnen. Minder goed voorbereide inbrekers doen hen na, maar dan door middel van het inslaan van ruiten of het forceren van portieren. In beide gevallen loopt de schade enorm op.”

Dealers

De Vries en Bos richten zich op de particuliere en de zakelijke markt. „Ook werken we samen met dealers van VW, Audi, Mazda, Honda en Mitsubishi in de omgeving.” De markt krimpt. De Vries wijst op het faillissement van de keten Care Autoschade, begin dit jaar. „Door de opkomst van elektronica zullen de zwaardere schadegevallen in de toekomst afnemen. Al zal dat nog geruime tijd in beslag nemen, omdat wat er nu rondrijdt nog vele jaren zal meegaan. Het betekent wel een toekomstige verschuiving naar kleinere schadegevallen.”

Om daarop in te spelen is zijn bedrijf een samenwerking aangegaan met een collega uit Hardinxveld. Met een overkoepelende organisatie is AAS Schadeherstel Forepark in Den Haag opgezet. „Een soort proeftuin. Er wordt gezocht naar een nieuwe opzet voor het afhandelen van kleinere schades. Sneller, efficiënt en perfect.” Als voorbeeld noemt hij het gedeeltelijk spuiten van onderdelen in plaats van het totaal. „Massa en snelheid zullen steeds belangrijker worden.”

----

Bedrijfsgegevens

Bedrijf: Bos Autoschade

Waar: Zoetermeer

Sinds: 1962

Aantal medewerkers: 12

Omzet: 1,9 miljoen